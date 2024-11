12強賽／We have nothing to lose! 辜仲諒霸氣喊話勉勵中華隊

2024年世界12強棒球賽決賽今天進行,中華隊與日本隊角逐冠軍寶座,中華棒球協會理事長辜仲諒賽前也特別前往選手休息區勉勵中華隊,提醒選手對方有輸不得壓力,但我們沒什麼好失去的,就放輕鬆去打,「全力以赴、為國爭光。」

中華隊在預賽以1:3敗給日本隊、複賽6:9再輸球,冠軍賽將第三度交手,辜仲諒賽前對中華隊球員表示,日本面對台灣有輸不得的壓力,「We have nothing to lose, only gain!(我們沒什麼好失去的,只有收穫)」。

回顧中華隊於世界棒球12強賽歷年表現,2015年第一屆僅拿下第九名、2019年第二屆雖然闖進複賽,最終以第五名作收,本屆則成功創下數項驚奇,包括在複賽擊敗強敵美國隊、暌違32年再次站上國際一級賽事冠軍賽舞台。

中華隊上一次在一級國際賽贏日本隊已是32年前,面對全職業日本隊更是9連敗,今晚如果可以拿下勝利,將改寫歷史。 中華棒球協會理事長辜仲諒(右)於世界棒球12強賽前特別前往選手休息區勉勵中華隊。圖/中華棒球協會提供 中華棒球協會理事長辜仲諒(右)於世界棒球12強賽前特別前往選手休息區勉勵中華隊。圖/中華棒球協會提供

商品推薦