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12強賽／We have nothing to lose! 辜仲諒霸氣喊話勉勵中華隊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華棒球協會理事長辜仲諒（左）於世界棒球12強賽前特別前往選手休息區勉勵中華隊。圖／中華棒球協會提供
中華棒球協會理事長辜仲諒（左）於世界棒球12強賽前特別前往選手休息區勉勵中華隊。圖／中華棒球協會提供

2024年世界12強棒球賽決賽今天進行，中華隊與日本隊角逐冠軍寶座，中華棒球協會理事長辜仲諒賽前也特別前往選手休息區勉勵中華隊，提醒選手對方有輸不得壓力，但我們沒什麼好失去的，就放輕鬆去打，「全力以赴、為國爭光。」

中華隊在預賽以1：3敗給日本隊、複賽6：9再輸球，冠軍賽將第三度交手，辜仲諒賽前對中華隊球員表示，日本面對台灣有輸不得的壓力，「We have nothing to lose, only gain!（我們沒什麼好失去的，只有收穫）」。

回顧中華隊於世界棒球12強賽歷年表現，2015年第一屆僅拿下第九名、2019年第二屆雖然闖進複賽，最終以第五名作收，本屆則成功創下數項驚奇，包括在複賽擊敗強敵美國隊、暌違32年再次站上國際一級賽事冠軍賽舞台。

中華隊上一次在一級國際賽贏日本隊已是32年前，面對全職業日本隊更是9連敗，今晚如果可以拿下勝利，將改寫歷史。

中華棒球協會理事長辜仲諒（右）於世界棒球12強賽前特別前往選手休息區勉勵中華隊。圖／中華棒球協會提供
中華棒球協會理事長辜仲諒（右）於世界棒球12強賽前特別前往選手休息區勉勵中華隊。圖／中華棒球協會提供
中華棒球協會理事長辜仲諒（右）於世界棒球12強賽前特別前往選手休息區勉勵中華隊。圖／中華棒球協會提供
中華棒球協會理事長辜仲諒（右）於世界棒球12強賽前特別前往選手休息區勉勵中華隊。圖／中華棒球協會提供

世界棒球12強

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