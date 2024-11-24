圖輯／12強賽中華隊左投林昱珉對戰日本投手戶鄉翔征

中華隊在本屆12強發揮出色戰力，隊史首次晉級4強，不少球迷都在期待中華隊後續的表現，也關心本屆賽事後，我國在世界棒壘球總會的排名有何變動？如今中華隊最終排名勝過委內瑞拉與美國下，確保甩開墨西哥單獨排在

2024-11-24 14:30