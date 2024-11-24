圖輯／12強賽中華隊左投林昱珉對戰日本投手戶鄉翔征
2024年世界棒球12強賽進入決賽階段，中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰日本隊爭奪冠亞軍，中華隊昨天臨陣換將，左投林昱珉保留到今天在冠軍戰對決日本，而巨人王牌戶鄉翔征將率日本隊爭取國際28連勝。
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