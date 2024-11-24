中華／決賽開打 日本監督精神喊話：奮鬥至今再加把勁

12強賽冠軍戰今天晚間由台灣與日本在東京巨蛋對決，日本武士隊官方X帳號發布日本監督（總教練）井端弘和在賽前對選手的精神喊話。他告訴選手，奮鬥至今，請再加把勁，一起加油打出精彩的比賽。

井端在影片中說，從宮崎集訓至今約一個月，今天是大家一起奮戰最後一天，我之前沒能對大家說「加油！加油！」能奮鬥至今，真的是各位的努力。

他表示，「不過，請再加把勁，一起加油吧。全體國民、日本職棒，今天是最後一賽， 給棒球迷、全體國民觀賞精彩的比賽，為奪勝前進！」

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