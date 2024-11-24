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12強賽／冠軍賽東京巨蛋外 聚集台灣球迷場面熱烈

中央社／ 東京24日專電
12強賽冠軍賽24日晚間由台灣與日本對決，有台灣球迷一大早就搭機來東京，希望碰運氣看有沒有票可以入場，即使沒有票，也要在東京巨蛋外替台灣加油。中央社
12強賽冠軍賽24日晚間由台灣與日本對決，有台灣球迷一大早就搭機來東京，希望碰運氣看有沒有票可以入場，即使沒有票，也要在東京巨蛋外替台灣加油。中央社

12強賽冠軍賽由中華與日本對決，東京巨蛋外今天聚集大批台灣球迷，等著進場幫中華隊加油。也有日本球迷臉上貼著兩國國旗貼紙，說之前到台灣看球學會了中華隊的應援歌，今天要替兩個國家加油。

有熱血台灣球迷在台灣看了5場比賽，在東京巨蛋也連看4天。他表示，台灣民眾太熱情，他只好先飛到名古屋，再轉搭新幹線到東京。

他表示，「非常高興看到這次中華隊有101分的表現，任何人都是滿分，沒有任何戰犯。這次中華隊表現出強烈的韌性，包括昨天從日本隊手上拿到6分，我從看中職以來從沒有看過這麼強韌、值得期待的中華隊，期待今天能夠打敗全職業的日本隊，把冠軍帶回台灣。」

有台灣球迷一大早就搭機來東京，希望碰碰運氣看有沒有票可以入場，即使沒有票，也要在東京巨蛋外替中華隊加油。

有日本球迷先前在台北大巨蛋、天母球場看了比賽，被台灣獨特的應援方式吸引，也學了台灣的加油方式，這次在臉上貼了兩國國旗貼紙，象徵「台日友好」，更當場唱起中華隊的應援歌，吸引台灣球迷加入合唱，雖然今天中華和日本是對手，氣氛卻十分友好。

世界棒球12強

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