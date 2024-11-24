12強賽／聽聞中華隊12隊最年輕嚇一跳 江國豪：沒算好嗎？
中華隊、日本隊在本屆世界12強棒球賽三度過招，江國豪前兩場都對日本隊演出壓制好投，他坦言以前看日本隊覺得是「打不贏的球隊」，但現在感覺好像有機會；平均年齡24.5歲的團隊有屬於年輕的優勢，江國豪說：「可能因為年輕，壓力不會放那麼重，就可以放開來去表現。」
江國豪預賽、複賽都對日本隊演出2.2局中繼好投，今天中華隊將在冠軍賽再戰日本隊，他說：「一直都沒想過可以和日本隊在場上較勁，一個比賽可以對決三次，這是根本沒想過的畫面，希望大家可以贏下這場比賽。」
本屆中華隊投手表現受到高度好評，江國豪認為關鍵在於團結，「1個投手沒辦法完成任務，就是下一個幫他完成。」另一點則是來自投手教練、情蒐資料的幫助，「情蒐方面做得很完整，很容易去解讀對手弱點、我們該做什麼，這是很大的幫助。」
中華隊平均年齡24.5歲為12隊最年輕，挺進冠軍賽寫下一趟奇蹟之旅，聽聞這項數據，江國豪第一反應是「騙人的吧！沒算好吧？」得知數據為真後，他還是納悶問「是嗎？」
江國豪表示，「團隊偏年輕，拚勁上、態度上都是很棒的，大家可能年輕，壓力不會放那麼重，就可以放開來去表現，做好自己該做的事情。」
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