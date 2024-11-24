12強Live／3局下林昱珉解決得點圈危機 中華0：0日本

【賽前報導】

中華隊在本屆世界12強棒球賽三度過招日本隊，第三回合就在冠軍賽上演，中華隊先發打線排出，隊長陳傑憲休兵一場後重返先發，帶領中華隊挑戰隊史在三大賽首冠。

面對已在國際賽取得27連勝的日本隊，中華隊推派旅美左投林昱珉先發，與讀賣巨人隊王牌戶鄉翔征同場對壘，挑戰站上12強之巔。

兩軍在本屆賽會已經兩次交手，中華隊在預賽、複賽分別以1：3、6：9落敗，尋求今晚在冠軍賽上演復仇秀。

商品推薦