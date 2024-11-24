聽新聞
0:00 / 0:00
12強Live／3局下林昱珉解決得點圈危機 中華0：0日本
【賽前報導】
中華隊在本屆世界12強棒球賽三度過招日本隊，第三回合就在冠軍賽上演，中華隊先發打線排出，隊長陳傑憲休兵一場後重返先發，帶領中華隊挑戰隊史在三大賽首冠。
面對已在國際賽取得27連勝的日本隊，中華隊推派旅美左投林昱珉先發，與讀賣巨人隊王牌戶鄉翔征同場對壘，挑戰站上12強之巔。
兩軍在本屆賽會已經兩次交手，中華隊在預賽、複賽分別以1：3、6：9落敗，尋求今晚在冠軍賽上演復仇秀。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊晉冠軍戰！ 王牌林昱珉將先發抗日 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言