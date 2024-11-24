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12強賽／「破關說」已到最後魔王關 曾豪駒：無後顧之憂去展現

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
中華隊總教練曾豪駒。記者許正宏／攝影
中華隊總教練曾豪駒。記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽開打前，中華隊總教練曾豪駒在賽前記者會喊出「破關說」，希望以破關的心情面對每場比賽，如今中華隊真的一道關卡、一道關卡突破，只剩最後一道魔王關，就是在冠軍賽對戰日本隊，曾總今天賽前表示，「一路走到這邊，不管教練、選手、後勤，彼此相信走到現在，既然相信了這麼多場，希望這場大家也是無後顧之憂去展現出來。」

中華隊已在預賽、複賽都對戰過日本隊，儘管都吞敗，但都有收穫，打出讓日本隊無法忽視的競爭力，今天在冠軍賽再度過招，全員都會待命出賽；至於昨天已經出賽過的投手，曾豪駒說是希望盡量不要用到。

大賽前夕觀察選手心情，曾豪駒說：「其實是不會緊張啦！能跟日本武士在這個盃賽對戰三場，大家都非常享受，也非常期待與他們比賽，希望可以到最後爭取到最好成績，大家都還滿專注的。」

中華隊將面對讀賣巨人隊王牌戶鄉翔征，曾豪駒說對手是位很好的投手，「數據呈現也都很好，三月交流賽有些人有對戰過，還是要等真正對戰才知道應對，隨時可以交換資訊、作出應變。」

世界棒球12強

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