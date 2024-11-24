12強賽／林襄「東京一日遊」冠軍戰不會現身 日媒：悲報

中職味全龍啦啦隊女神林襄昨天現身日本東京巨蛋現場，觀看世界棒球12強賽，引發多家日媒關注。不過她今天在IG宣布因工作無法看冠軍戰，令許多球迷直呼可惜，日媒《Full-Count》也以「悲報」為題報導。

林襄在IG發文寫道，「當日往返日本的疲憊感，完全比不上內心熱血沸騰的悸動，這是我人生中最衝動、最無悔的一次決定。無論多困難都要飛到東京巨蛋，親眼見證中華英雄們的英姿，為他們熱情應援，一切都值得了。」

不過林襄透露因工作行程要前往下一個目的地，無緣觀看冠軍戰，「期盼中華隊拿下最後的勝利，享受屬於你們的榮耀與果實，中華英雄們。」

日媒《Full-Count》以「悲報」為題報導林襄缺席冠軍戰一事，指出林襄昨天在現場與球迷合照，展現親和力，日本球迷得知她今天離開東京後留言表示，「謝謝你來東京」、「今天沒有林襄嗎」、「林襄日本當天往返，行程真緊湊」。

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