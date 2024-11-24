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12強賽／打線出爐！陳傑憲重返先發 帶領中華隊挑戰3大賽首冠
中華隊在本屆世界12強棒球賽三度過招日本隊，第三回合就在冠軍賽上演，中華隊先發打線排出，隊長陳傑憲休兵一場後重返先發，帶領中華隊挑戰隊史在三大賽首冠。
面對已在國際賽取得27連勝的日本隊，中華隊推派旅美左投林昱珉先發，與讀賣巨人隊王牌戶鄉翔征同場對壘，挑戰站上12強之巔。
兩軍在本屆賽會已經兩次交手，中華隊在預賽、複賽分別以1：3、6：9落敗，尋求今晚在冠軍賽上演復仇秀。
中華隊冠軍賽先發打線
一棒 陳晨威 左外野
二棒 林立 右外野
三棒 陳傑憲 中外野
四棒 林安可 指定打擊
五棒 潘傑楷 一壘
六棒 江坤宇 游擊
七棒 岳東華 二壘
八棒 林家正 捕手
九棒 張政禹 三壘
先發投手 林昱珉
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