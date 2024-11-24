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12強賽／打線出爐！陳傑憲重返先發 帶領中華隊挑戰3大賽首冠

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12強賽／打線出爐！陳傑憲重返先發 帶領中華隊挑戰3大賽首冠

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
陳傑憲（中）休兵一場，在冠軍賽重返先發打線。記者許正宏／攝影
陳傑憲（中）休兵一場，在冠軍賽重返先發打線。記者許正宏／攝影

中華隊在本屆世界12強棒球賽三度過招日本隊，第三回合就在冠軍賽上演，中華隊先發打線排出，隊長陳傑憲休兵一場後重返先發，帶領中華隊挑戰隊史在三大賽首冠。

面對已在國際賽取得27連勝的日本隊，中華隊推派旅美左投林昱珉先發，與讀賣巨人隊王牌戶鄉翔征同場對壘，挑戰站上12強之巔。

兩軍在本屆賽會已經兩次交手，中華隊在預賽、複賽分別以1：3、6：9落敗，尋求今晚在冠軍賽上演復仇秀。

中華隊冠軍賽先發打線

一棒 陳晨威 左外野

二棒 林立 右外野

三棒 陳傑憲 中外野

四棒 林安可 指定打擊

五棒 潘傑楷 一壘

六棒 江坤宇 游擊

七棒 岳東華 二壘

八棒 林家正 捕手

九棒 張政禹 三壘

先發投手 林昱珉

林安可。記者許正宏／攝影
林安可。記者許正宏／攝影
陳傑憲（右）休兵一場，在冠軍賽重返先發打線。記者許正宏／攝影
陳傑憲（右）休兵一場，在冠軍賽重返先發打線。記者許正宏／攝影

世界棒球12強

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