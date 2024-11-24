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12強賽／掛心願牌希望冠軍實現！曾豪駒決賽前發脆文 這句話令人超感動

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊總教練曾豪駒。聯合報系資料照
中華隊總教練曾豪駒。聯合報系資料照

中華隊今晚將和日本隊爭奪世界12強棒球賽冠軍，總教練「龍貓」曾豪駒稍早在社群發文勉勵中華隊「享受過程」。曾豪駒在對日決賽發出的拍東京巨蛋照片，還特別掛上「TAIWAN CHAMPION」心願牌。

中華隊在不被看好的情況下，一路殺進冠軍戰，驚豔全台球迷。冠軍戰將推出王牌左投林昱珉，對上日職巨人隊王牌投手戶鄉翔征，力拼奪下本屆冠軍，同時終結日本一級國際賽27連勝。

曾豪駒本屆賽事開打前受到諸多質疑，如今被網友封為「軍神」，他今天稍早在社群媒體Threads發文寫道，「無論如何都是最好的故事，盡全力毫不保留～享受過程。」

貼文曝光後，網友們紛紛表示，「謝謝總欸讓我們看到這麽棒的比賽！」、「我們在台灣也會用力應援今晚，讓我們炸裂東京巨蛋」、「今晚會寫下最棒的結局」、「總欸加油！大家一起創造歷史」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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世界棒球12強 曾豪駒

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