12強賽／中華隊換投引熱議 里崎智也：我也會做一樣的事

中華隊今天要在世界12強棒球賽與日本隊爭冠，然而昨天複賽最終戰臨時換投的舉動，熱議延燒至今，雖然日本媒體有「違反運動精神」的質疑，但擔任球評的前日本隊捕手里崎智也指出，如果自己是中華隊教練，也會做出一樣的決定。

中華隊在確定晉級冠軍戰後，將原本公布的先發投手從林昱珉換成陳柏清，這點成為日本媒體賽後記者會攻防焦點，里崎智也在個人YouTube頻道解析昨日中華隊與日本隊之戰討論此事。

里崎智也先敘述故事背景，分析因為美國隊擊敗委內瑞拉隊的緣故，日本隊與中華隊都提前確定晉級冠軍戰，也導致晚場兩隊交手變成消化試合，而中華隊後續做出來換投的申請，也遭到WBSC罰款的懲處。

「這也是沒辦法的事。」里崎智也指出，或許有些人會覺得這個舉動不公平，「但如果我是中華隊監督，還是會想要換換看。」

里崎智也表示，自己看了B組從預賽到複賽的全部比賽，日本隊的投手戰力十分整齊，跟其他隊伍有很大落差，所以比較沒有先發投手的擔憂，誰上去投都差不多。

而因為預告先發制的關係，里崎智也指出，畢竟成為了消化試合，自己也會去跟大會爭取能不能更換投手，能換當然是最好，如果不行，也可能讓投手上去後直接宣告四壞保送，然後換投去保留投手，因此能夠理解中華隊想要保留王牌的想法。

里崎智也談論中華隊換投舉動：

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