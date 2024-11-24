12強賽／盼自己冠軍戰當英雄 日本辰己涼介：輸球就改當投手
世界12強棒球賽冠軍將由日本和中華隊競爭，日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介昨天賽後發下豪語，如果輸球就轉職當投手。
儘管昨天比賽無關晉級，日本和中華隊仍打得相當激烈。辰己涼介6局下擊出擴大分差的2分打點二壘安打，日本終場以9：6贏球，辰己涼介連5場敲安，全場2支1，選到2次保送。
日本在一級國際賽已27連勝，中華隊面對全職業日本隊則是9連敗。辰己涼介賽後受訪時發下豪語激勵自己，「如果輸了，我就改當投手。」
辰己涼介認為冠軍戰可能會成為他的代表作，他表示，「留下深刻印象的機會就在最後一場，最終取得好成果的才是主角。我不確定能否能變成主角，但明天是最終戰，我希望贏下比賽。」
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