12強賽／中華隊換投登日媒頭版 稱寧罰錢保留王牌可理解
世界12強棒球賽中華隊昨天晚間對決日本隊，突然更換先發投手，今天登上日本媒體頭版，稱中華隊「寧繳罰金也要換預告先發，溫存（保留王牌）」，還說臨時更換先發是「不可能發生的狀況」，不過後續也表示，中華隊的做法「不是不能理解」。
日本體育早報「東京中日體育」的頭版配上中華隊總教練曾豪駒和日本監督井端弘和等人的照片，標題寫道，「台灣寧願繳罰金也要換預告先發、保留（王牌）」，並用更大的字體寫，「就算這樣，井端監督也要贏喔！」
報導內文說，中華隊因美國贏球提前晉級，臨時更換先發左投林昱珉，是「違反運動家精神的行為」，還提到有人在記者會提問曾豪駒，「這不是不公平嗎？」，結果曾豪駒表情不變地回答，對日本隊很抱歉，但是想要保留最好投手。
頭版報導的配稿也提到，日本隊過去在國際大賽也遇到類似事件。2007年12月2日在台中舉行的亞洲錦標賽，日本對陣韓國的比賽時也有過。當時按照賽前會議決定，雙方應該在比賽開始前1小時交換陣容名單，並在10分鐘前再次交換相同名單。
然而，韓國隊卻對已公布的名單進行了更改，將先發投手從右投改為左投，並在發現日本隊派出的不是右投達比修有，而是左投的成瀨善久時，增加了一名右打者，還調整了打線順序，讓當時的日本隊監督星野仙一「激怒」。
日本隊在那場比賽取得勝利，星野在賽後的記者會上憤怒表示，「明明是在那麼大的會議上決定的，為什麼會變成這樣？當時我就下定決心，絕對不能輸！」
日媒指出，韓國隊17年前打破的嚴格來說不是規則，而是運動家精神與禮儀，為了贏得比賽利用規則的漏洞，甚至可以說是欺騙。另一方面，這次中華隊違反的是規則，但因為比賽發生了劇烈變化，因此「也不是完全不能理解」。
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