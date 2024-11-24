12強賽／超前轟助中華隊闖冠軍戰 美國瓦德曝手機被台灣球迷灌爆

中華隊昨天賽前就鎖定世界12強棒球賽冠軍戰門票，最要感謝的人是美國隊打者瓦德（Ryan Ward），因為他從委內瑞拉隊投手富藍戈手中，敲出超前陽春砲，幫助美國以6：5險勝，送中華隊晉級。瓦德今天受訪時透露，賽後收到許多台灣球迷感謝訊息。

美國隊昨天一度5：0領先，但8局下委內瑞拉卡斯提歐（Diego Castillo）代打敲出3分砲，追成5：5平手。瓦德9局上面對中職富邦悍將隊洋投富藍戈，轟出中外野方向超前陽春砲，助美國拿下勝利。

《MLB Network》記者摩洛西（Jon Morosi）今天發文提到，「瓦德告訴我昨天敲全壘打後，收到許多台灣球迷的感謝訊息，導致手機超過負荷而自動關機2次。」

現年26歲的瓦德在2019年選秀會第8輪被道奇隊選中，最高層級達到3A。他今年在3A出賽120場，敲出33轟是所屬聯盟最多，本屆賽會共擊出5發全壘打，是目前大會全壘打王。

Ryan Ward told me he received so many thank you messages from fans in Taiwan after yesterday's home run that his overwhelmed cell phone shut down.



Twice.



The Premier12 is so great. — Jon Morosi (@jonmorosi) 2024年11月24日

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