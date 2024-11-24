12強賽／超前轟助中華隊闖冠軍戰 美國瓦德曝手機被台灣球迷灌爆
中華隊昨天賽前就鎖定世界12強棒球賽冠軍戰門票，最要感謝的人是美國隊打者瓦德（Ryan Ward），因為他從委內瑞拉隊投手富藍戈手中，敲出超前陽春砲，幫助美國以6：5險勝，送中華隊晉級。瓦德今天受訪時透露，賽後收到許多台灣球迷感謝訊息。
美國隊昨天一度5：0領先，但8局下委內瑞拉卡斯提歐（Diego Castillo）代打敲出3分砲，追成5：5平手。瓦德9局上面對中職富邦悍將隊洋投富藍戈，轟出中外野方向超前陽春砲，助美國拿下勝利。
《MLB Network》記者摩洛西（Jon Morosi）今天發文提到，「瓦德告訴我昨天敲全壘打後，收到許多台灣球迷的感謝訊息，導致手機超過負荷而自動關機2次。」
現年26歲的瓦德在2019年選秀會第8輪被道奇隊選中，最高層級達到3A。他今年在3A出賽120場，敲出33轟是所屬聯盟最多，本屆賽會共擊出5發全壘打，是目前大會全壘打王。
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