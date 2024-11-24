12強賽／中職3洋投都上場 委內瑞拉第4作收寫隊史最佳

委內瑞拉隊在季軍戰以1：6不敵美國隊，在本屆世界12強棒球賽以殿軍作收，然而已經大幅刷新隊史在12強的最佳成績，而美國隊則拿下賽史第一個季軍，過去兩屆參賽拿過亞軍、第4名。

委內瑞拉隊過去兩屆12強分別是第10名、第9名，今年陣中找來許多中職好手支援，包含現役的統一獅隊勝騎士、富邦悍將隊羅戈及富藍戈，還有曾效力過的必贏多、威亞，整體戰力也大幅提升。

勝騎士在預賽曾對美國隊投出6局10次三振、失2分的成績，然而複賽因為日本簽證問題，必須返回委內瑞拉處理，導致昨天早上才抵達日本，只能在今天的季軍戰登板。

然而勝騎士狀況不如前一戰，先發2.2局就出現4次保送，3局上就是因為3次保送後形成滿壘，讓美國隊靠高飛犧牲打得分，而勝騎士退場後，接任的投手也出現觸身球，讓勝騎士多掉1分。

羅戈從第4局開始接手，然而2.1局的投球也被美國隊攻下2分，5局上面對二壘有人危機，雖然靠飛球出局及2次三振化解，但6局上在1出局後出現安打、觸身球而退場，後續牛棚放火讓2名跑者都兌換成分數。

8局上威廉斯（Carson Williams）的二壘安打為美國隊再攻下2分，他在此戰2打數3分打點，而美國隊先發投手37歲老將羅倫斯（Casey Lawrence）此役投6局，送出7次三振、僅被擊出4安打，且任內未投出任何保送，無失分。

富藍戈在9局上登板，雖然出現保送、被敲安打，但靠飛球、雙殺，沒有掉分，而委內瑞拉隊投手群，8名投手合計送出10次保送，送給美國隊不少機會。

美國隊(圖)擊敗委內瑞拉奪下第三。WBSC官網

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