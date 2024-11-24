快訊

美核武預定地遭入侵...不明無人機群連3天現蹤 傳F-15E急升空追逐

12強冠軍戰今晚登場！全台最豐盛應援場在這 雞排、星巴克、爆米花免費供應

12強賽／中華隊明晚回國擬派遣軍機升空迎接 賴總統安排接見

中央社／ 台北24日電
中華隊預定明晚回國。記者許正宏／攝影
中華隊預定明晚回國。記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽中華隊今晚將與日本隊展開冠軍戰，據指出，不論晚上賽果，總統賴清德已經有安排接見，此外，體育署也正規劃與文化總會、國防部協力，比照迎接奧運英雄的規格，舉辦英雄大遊行、派遣軍機升空迎接。

世界12強棒球賽，中華隊過關斬將，寫下多頁歷史，今天終於來到最後一步，晚上將與日本隊第3度交手，爭取冠軍。

總統賴清德昨天透過臉書表示，這是台灣睽違32年，再次挺進一級國際賽事最終戰。冠軍戰中華英雄將第三度對決日本武士，他邀請民眾一起應援集氣，為Team Taiwan加油。

另外，中華隊預定明晚搭華航班機回國，據指出，不論晚上賽果，總統賴清德已經有安排接見中華隊；體育署也正規劃與文化總會、國防部空軍協力，比照迎接奧運英雄的規格，目前暫擬派遣軍機升空迎接，且會在總統府內接見中華隊，並盛大舉辦英雄大遊行，讓台灣英雄們接受民眾歡呼與喝采。

世界棒球12強

延伸閱讀

陳俊翰遺志化為獎項 賴清德：讓弱勢者自在生活是目標

吳崢恭喜王義川惹議 李彥秀：賴清德不開除就是支持

出席援手2.0計畫 賴清德讚「民眾、社區應變能力提升」

影／賴清德指「弱勢民眾生活自在」 是國家文明指標

相關新聞

12強賽／掛心願牌希望冠軍實現！曾豪駒決賽前發脆文 這句話令人超感動

中華隊今晚將和日本隊爭奪世界12強棒球賽冠軍，總教練「龍貓」曾豪駒稍早在社群發文勉勵中華隊「享受過程」。曾豪駒在對日決賽發出的拍東京巨蛋照片，還特別掛上「TAIWAN CHAMPION」心願牌。

12強賽／中職3洋投都上場 委內瑞拉第4作收寫隊史最佳

委內瑞拉隊在季軍戰以1：6不敵美國隊，在本屆世界12強棒球賽以殿軍作收，然而已經大幅刷新隊史在12強的最佳成績，而美國隊...

12強賽／中華隊奪冠仍無法衝上世界第一 王者日本超難撼動

中華隊在本屆12強發揮出色戰力，隊史首次晉級4強，不少球迷都在期待中華隊後續的表現，也關心本屆賽事後，我國在世界棒壘球總會的排名有何變動？如今中華隊最終排名勝過委內瑞拉與美國下，確保甩開墨西哥單獨排在

12強賽／中華隊奇蹟之旅青春撐腰 平均24.5歲12隊最年輕

棒球世界排名第二的招牌，中華隊這次用成棒實力華麗展示，今晚將在世界12強棒球賽與日本隊爭冠，本屆以選手平均年齡24.5歲...

12強賽／台灣應援響徹東京巨蛋 清宮幸太郎：聲音大到不行

中華隊今天將與日本隊在世界12強棒球賽爭冠，昨天複賽最後一次交手形同前哨戰，而台灣球迷的應援展現出將東京巨蛋變成主場的熱...

12強賽／日總教練冠軍戰前受訪放話了！NHK：提防台灣打線強勁

日本放送協會（NHK）報導，2024年世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間6時在東京巨蛋登場，中華隊將再次踢館日本，這是本屆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。