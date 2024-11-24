12強賽／中華隊明晚回國擬派遣軍機升空迎接 賴總統安排接見

世界12強棒球賽中華隊今晚將與日本隊展開冠軍戰，據指出，不論晚上賽果，總統賴清德已經有安排接見，此外，體育署也正規劃與文化總會、國防部協力，比照迎接奧運英雄的規格，舉辦英雄大遊行、派遣軍機升空迎接。

世界12強棒球賽，中華隊過關斬將，寫下多頁歷史，今天終於來到最後一步，晚上將與日本隊第3度交手，爭取冠軍。

總統賴清德昨天透過臉書表示，這是台灣睽違32年，再次挺進一級國際賽事最終戰。冠軍戰中華英雄將第三度對決日本武士，他邀請民眾一起應援集氣，為Team Taiwan加油。

另外，中華隊預定明晚搭華航班機回國，據指出，不論晚上賽果，總統賴清德已經有安排接見中華隊；體育署也正規劃與文化總會、國防部空軍協力，比照迎接奧運英雄的規格，目前暫擬派遣軍機升空迎接，且會在總統府內接見中華隊，並盛大舉辦英雄大遊行，讓台灣英雄們接受民眾歡呼與喝采。

商品推薦