12強賽／中華隊平均24.5歲各隊最年輕 新生代好手創造歷史
世界12強棒球賽中華隊一路闖進冠軍戰，就要與日本隊交手，不過根據大會統計，中華隊平均年齡是12隊中最年輕、僅24.5歲，這批新生代國家隊好手，讓全世界看見台灣。
根據WBSC（世界棒壘球總會）統計，12強中華隊平均年紀為24.5歲，為各隊最年輕；接著分別為韓國24.8歲、日本25.2歲、巴拿馬25.4歲、多明尼加25.5歲、澳洲25.7歲、古巴25.8歲、墨西哥25.9歲、荷蘭26.1歲、委內瑞拉26.3歲、波多黎各26.5歲、美國27.5歲。
在中華隊陣中，年紀最大的學長為34歲投手陳冠宇，同時他也是12強賽「3朝元老」，另外依序為朱育賢33歲、郭俊麟32歲；而中華隊陣中年紀最小的是今天要先發抗日的王牌投手林昱珉，2003年出生的他年僅21歲，另外王志煊、邱智呈、莊昕諺、江坤宇、張政禹、戴培峰等人，都是2000年後出生。
這次12強，中華隊打破外界不看好的聲音，從預賽擊退韓國、以4勝1敗闖進東京複賽，更在複賽睽違21年擊潰美國，一路過關斬將、創造歷史，走到今天的冠軍戰，這批新生代好手讓全台灣球迷熱血沸騰。
這也代表中華隊世代交替順利，之前陳冠宇受訪時就曾說過，「以前有學長們照顧，現在換我照顧學弟，希望可以跟學弟並肩作戰，打出一場一場好球。」
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