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12強賽／中華隊奇蹟之旅青春撐腰 平均24.5歲12隊最年輕

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12強賽／中華隊奇蹟之旅青春撐腰 平均24.5歲12隊最年輕

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
中華隊是本屆12強平均年齡最小的球隊。記者許正宏／攝影
中華隊是本屆12強平均年齡最小的球隊。記者許正宏／攝影

棒球世界排名第二的招牌，中華隊這次用成棒實力華麗展示，今晚將在世界12強棒球賽與日本隊爭冠，本屆以選手平均年齡24.5歲的年輕團隊寫下奇蹟之旅，為12強最年輕球隊。

中華隊在2019年的第二屆賽事平均年齡30.1歲，本屆陣容大幅換血，共有14位第一次參與一級國際賽事的選手，平均年齡大幅下修，陣中最高齡選手為34歲陳冠宇，最年輕為21歲林昱珉。

作為本屆12強中華隊第一王牌，林昱珉也是唯一旅外投手。資料照
作為本屆12強中華隊第一王牌，林昱珉也是唯一旅外投手。資料照

本屆12強平均年齡

1、美國：27.5歲

2、波多黎各：26.5歲 

3、委內瑞拉：26.3歲

 4、荷蘭：26.1歲 

5、墨西哥：25.9歲

 6、古巴：25.8歲

 7、澳洲：25.7歲

 8、多明尼加：25.5歲

 9、巴拿馬：25.4歲 

10、日本：25.2歲

 11、南韓：24.8歲 

12、中華隊：24.5歲

世界棒球12強

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