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12強賽／中華隊奇蹟之旅青春撐腰 平均24.5歲12隊最年輕
棒球世界排名第二的招牌，中華隊這次用成棒實力華麗展示，今晚將在世界12強棒球賽與日本隊爭冠，本屆以選手平均年齡24.5歲的年輕團隊寫下奇蹟之旅，為12強最年輕球隊。
中華隊在2019年的第二屆賽事平均年齡30.1歲，本屆陣容大幅換血，共有14位第一次參與一級國際賽事的選手，平均年齡大幅下修，陣中最高齡選手為34歲陳冠宇，最年輕為21歲林昱珉。
本屆12強平均年齡
1、美國：27.5歲
2、波多黎各：26.5歲
3、委內瑞拉：26.3歲
4、荷蘭：26.1歲
5、墨西哥：25.9歲
6、古巴：25.8歲
7、澳洲：25.7歲
8、多明尼加：25.5歲
9、巴拿馬：25.4歲
10、日本：25.2歲
11、南韓：24.8歲
12、中華隊：24.5歲
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