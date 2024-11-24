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12強賽／日總教練冠軍戰前受訪放話了！NHK：提防台灣打線強勁
日本放送協會（NHK）報導，2024年世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間6時在東京巨蛋登場，中華隊將再次踢館日本，這是本屆賽事台日第3度交手，日本隊總教練井端弘和放話，對日本隊陣容充滿信心，稱「無論先發或替補球員的狀態都在提升」。
台日本屆前兩次交手，第一次在16日循環賽，日本以3比1獲勝；第二次則是23日的消化試合，日本再度以9比6勝出。
NHK指出，日本隊在超級循環賽3場比賽中擊出34支安打，打線火熱，打擊率0.417的第4棒森下翔太的表現將成為決賽的勝負關鍵。
而中華隊的打線狀態也逐漸提升，在超級循環賽第二戰對戰美國時，擊出14支安打攻下8分；在23日對戰日本時，關鍵時刻也展現強勁的攻擊力。
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