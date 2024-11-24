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世界12強棒球賽台日今晚爭冠 雲林斗六戶外轉播免費供500杯飲料

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中華隊今晚6時將與日本隊爭奪世界12強棒球賽冠軍頭銜，全民關注，雲林縣斗六市民代表陳品宏發起，今晚將在斗六保清宮旁廣場轉播台日賽事，現場將免費提供500杯飲料，號召民眾一起為中華隊加油。記者陳雅玲／翻攝
中華隊今晚6時將與日本隊爭奪世界12強棒球賽冠軍頭銜，全民關注，雲林縣斗六市民代表陳品宏發起，今晚將在斗六保清宮旁廣場轉播台日賽事，現場將免費提供500杯飲料，號召民眾一起為中華隊加油。記者陳雅玲／翻攝

中華隊今晚6時將與日本隊爭奪世界12強棒球賽冠軍頭銜，全民關注，雲林縣斗六市民代表陳品宏發起，今晚將在斗六保清宮旁廣場轉播台日賽事，現場將免費提供500杯飲料，號召民眾一起為中華隊加油。

陳品宏說，斗六有很多棒球迷，大家都很關心這次賽況，他昨天接獲很多民眾詢問雲林是否有賽事轉播，很多人想一起為中華隊加油，沒想到一問才發現今天雲林各鄉鎮都沒有舉辦賽事轉播，他剛好有認識電視牆廠商，所以決定自己來辦一場。

陳品宏表示，今晚6時在斗六市建興路87號保清宮旁廣場轉播12強冠軍賽，現場免費提供500杯飲料及國旗，邀請民眾一起來為台灣加油，一起「喊到燒聲」。

世界棒球12強

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