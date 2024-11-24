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12強賽／陳柏清掉4分黯然退場 林家正、陳傑憲暖心舉動網讚翻
中職選秀落榜的中華隊左投陳柏清，生涯首次參加正式國際賽，就接連在預賽、複賽面對世界第一的日本隊與實力強勁的美國隊；昨天對日本一戰，在中華隊確定晉級情況下，臨時被更換上場先發，連兩天出賽的結果，僅抓到1個出局就掉4分，黯然提前退場。
這樣的結果也讓陳柏清十分難受，鏡頭也捕捉到他在場邊面無表情，眼眶看起來泛紅，顯得相當自責。不過坐在一旁的林家正很快就拍了陳柏清的肩膀，與他「心靈雞湯」溝通了幾句話，可以看見陳柏清的表情稍微緩和了一些，繼續觀看場上的戰況。之後隊長陳傑憲也坐到陳柏清的身旁「開導」，總算讓他露出了一絲笑容。
這一幕被網友捕捉後，很多人都讚嘆林家正真的太暖心了，也紛紛留言鼓勵陳柏清，「柏清真的很棒！大家都有目共睹」、「家正真的好暖是要迷死誰」 、「大家幫柏清加油打氣，把不甘化作動力，下次12強或經典賽一吐怨氣！」、「沒有人願意輸，已經投得很好了，明天一定能打回來的，中華隊加油」。
儘管也有不少網友嚴格批評陳柏清的表現，但中職會長蔡其昌仍不忘發文為陳柏清打氣：「請大家給我們柏清最大的鼓勵，面對全場三萬多日本球迷的震撼應援，真的會很緊張，沒事的，會長給你靠，這場大場面未來會是獨當一面的養分」。
陳柏清在這屆12強一共投了5.2局，丟掉7分其中6分是責失，送出7次保送和3次三振，防禦率9.53，WHIP為2.12。
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