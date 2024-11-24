快訊

睡機場不再痛苦 全球10大對轉機、誤點乘客最友善機場一次看

12強賽／中華隊臨時換先發投手 日本快腿：他們真的很想贏

12強棒球賽／今晚中日大戰 全民沸騰各地直播應援時間、地點看過來！

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／陳柏清掉4分黯然退場 林家正、陳傑憲暖心舉動網讚翻

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊陳柏清（圖）開賽就遇重挫，取得第一個出局數後換投，最終只撐0.1局丟掉4分。記者許正宏／攝影
中華隊陳柏清（圖）開賽就遇重挫，取得第一個出局數後換投，最終只撐0.1局丟掉4分。記者許正宏／攝影

中職選秀落榜的中華隊左投陳柏清，生涯首次參加正式國際賽，就接連在預賽、複賽面對世界第一的日本隊與實力強勁的美國隊；昨天對日本一戰，在中華隊確定晉級情況下，臨時被更換上場先發，連兩天出賽的結果，僅抓到1個出局就掉4分，黯然提前退場。

這樣的結果也讓陳柏清十分難受，鏡頭也捕捉到他在場邊面無表情，眼眶看起來泛紅，顯得相當自責。不過坐在一旁的林家正很快就拍了陳柏清的肩膀，與他「心靈雞湯」溝通了幾句話，可以看見陳柏清的表情稍微緩和了一些，繼續觀看場上的戰況。之後隊長陳傑憲也坐到陳柏清的身旁「開導」，總算讓他露出了一絲笑容。

這一幕被網友捕捉後，很多人都讚嘆林家正真的太暖心了，也紛紛留言鼓勵陳柏清，「柏清真的很棒！大家都有目共睹」、「家正真的好暖是要迷死誰」 、「大家幫柏清加油打氣，把不甘化作動力，下次12強或經典賽一吐怨氣！」、「沒有人願意輸，已經投得很好了，明天一定能打回來的，中華隊加油」。

儘管也有不少網友嚴格批評陳柏清的表現，但中職會長蔡其昌仍不忘發文為陳柏清打氣：「請大家給我們柏清最大的鼓勵，面對全場三萬多日本球迷的震撼應援，真的會很緊張，沒事的，會長給你靠，這場大場面未來會是獨當一面的養分」。

陳柏清在這屆12強一共投了5.2局，丟掉7分其中6分是責失，送出7次保送和3次三振，防禦率9.53，WHIP為2.12。

世界棒球12強

相關新聞

12強賽／台灣應援響徹東京巨蛋 清宮幸太郎：聲音大到不行

中華隊今天將與日本隊在世界12強棒球賽爭冠，昨天複賽最後一次交手形同前哨戰，而台灣球迷的應援展現出將東京巨蛋變成主場的熱...

12強賽／日總教練冠軍戰前受訪放話了！NHK：提防台灣打線強勁

日本放送協會（NHK）報導，2024年世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間6時在東京巨蛋登場，中華隊將再次踢館日本，這是本屆...

12強賽／戶鄉翔征驕傲成為扛冠軍賽先發的人 評自己對中華隊有1優勢

世界12強棒球賽今天進入最終日的對決，中華隊將在晚上的冠軍賽碰上日本隊，爭取站上12強之巔，來自美職響尾蛇隊體系的林昱珉...

12強賽／中華隊臨時換先發投手 日本快腿：他們真的很想贏

中華隊昨天突然在世界12強棒球賽更換先發投手，日本隊選手五十幡亮汰對此表示，「其實沒什麼值得驚訝的，我認為（突然變更先發...

12強賽／王牌林昱珉先發拚歷史首冠 陳傑憲：努力抓住機會

世界12強棒球賽中華隊今天來到歷史之頁的最後一章，冠軍戰上演「台日大戰」最終曲，推出王牌投手林昱珉掛帥先發，總教練曾豪駒...

12強賽／中華隊更換先發投手遭罰款6萬5 中職：我們會處理

昨天超級循環賽最後一場中日之戰，中華隊由於已經提前確定晉級冠軍戰，因此與大會商討更換先發投手，保留王牌左投林昱珉，改由陳柏清連兩天登板。 儘管日方有提出抗議，大會仍同意了這項更動，最終大會決定祭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。