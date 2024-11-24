12強賽／王牌林昱珉先發拚歷史首冠 陳傑憲：努力抓住機會

世界12強棒球賽中華隊今天來到歷史之頁的最後一章，冠軍戰上演「中日大戰」最終曲，推出王牌投手林昱珉掛帥先發，總教練曾豪駒表示：「希望能夠創造我們的歷史與故事。」

中華隊從一開始成軍就不被外界看好，但預賽以4勝1敗、克服外界聲音晉級複賽，躋身4強之列。來到東京複賽，雖然中華隊首戰以0比2不敵委內瑞拉，不過22日以8比2擊潰美國，昨天中午就確定晉級冠軍戰。

雖然昨天複賽最後一戰台灣以6比9不敵日本，不過一路緊咬，到最後仍未放棄。中華隊過關斬將，寫下多頁歷史，今天終於來到最後一步，晚上將與日本隊第3度交手，推出保留已久的王牌左投林昱珉登板先發，對上日本隊右投戶鄉翔征。

左投林昱珉冠軍戰扛重任。圖中央社提供

雖然目前已經確定是史上最佳成績，但最後要與世界棒球強權日本隊爭奪最高榮耀，曾豪駒表示：「所有事情都沒有預期到，但這是選手、教練、全台灣球迷一起拚鬥下來的，希望能夠創造我們的歷史與故事。」

昨天確定闖進冠軍戰之後，隊長陳傑憲直呼，從來沒有想過會有這一天，「雖然我們一開始在預賽的口號只是喊『前進東京』，但能走到這一步很不容易，機會已經在眼前，我相信大家會很努力抓住。」他也指出，之前都是在電視上看其他國家打冠軍賽，「今天有這機會很難得、很興奮也很緊張」。

商品推薦