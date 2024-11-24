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12強棒球賽／今晚中日大戰 全民沸騰各地直播應援時間、地點看過來！

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12強賽／台日冠軍大戰就在今晚！ 網友揭「不看比賽」真實原因

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊全力爭取一級國際賽歷史最佳成績。特派記者許正宏／攝影
中華隊全力爭取一級國際賽歷史最佳成績。特派記者許正宏／攝影

世界棒球12強賽冠軍戰於台北時間今（24）日晚間6時登場，台灣將與地主隊日本爭冠，國人紛紛集氣替中華隊加油。不過，也有不少人表示不看賽事直播，就怕自己「帶賽」影響結局。

ICU醫師陳志金昨（23）日在臉書發文，表示美國對委內瑞拉5：5 的時候，應該有不少自覺「帶賽」的台灣人，悄悄遠離電視吧，「台灣人真的很善良可愛！現在的台日大戰，有『帶賽』體質的你，可以安心收看了！因為今日無論勝負，都不影響明天的冠軍賽！」

面對今晚台日爭冠，許多網友在貼文下留言回應，深怕自己的「不幸運」會影響戰績，「帶賽的我不看電視」、「不知道我有沒有帶賽體質，所以默默加油就好，帶旺體質的人站去前面加油吧」、「我連看都不敢看，任何形式的Live都不碰，最後聽比數就好」。

本屆賽事為台灣暌違32年再度闖入成棒（非分齡）世界級決賽，冠軍隊可獲得高達150萬美元的獎金，這場台日大戰不僅是榮耀之爭，更是讓世界看見台灣棒球的重要時刻！

世界棒球12強 中華隊

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