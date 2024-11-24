12強賽／台灣應援響徹東京巨蛋 清宮幸太郎：聲音大到不行

中華隊今天將與日本隊在世界12強棒球賽爭冠，昨天複賽最後一次交手形同前哨戰，而台灣球迷的應援展現出將東京巨蛋變成主場的熱情，讓日本隊有些吃驚，守三壘的清宮幸太郎就笑說：「應援聲音大到不行。」

昨日的中日之戰吸引4萬1674人滿場，在東京巨蛋自然是日本球迷人數較多，但台灣球迷聚集在三壘側、外野應援區，展現出強大的應援聲浪。

中華隊雖然一開始就處於4分落後，然而隨著第3局曾頌恩的二壘打敲回第1分後，中華隊的應援聲量開始放大，第5局日本隊先發投手早川隆久控球失準、保送連發，讓中華隊又攻下2分，追到只剩1分差時，現場台灣球迷的聲音完全不遜於日本應援。

日本隊球員清宮幸太郎（前左）。圖中央社提供

只不過中華隊在5局下丟掉3分，包含被清宮幸太郎掃出的2分打點三壘打，清宮幸太郎對此表示，前段時間狀況不佳，能有這樣的表現，果然非常開心。

鎮守三壘的他也切實感受到台灣球迷的熱情，清宮幸太郎說：「本來想說回到東京，可以向台灣的大家展現日本球迷的應援，結果發現台灣球迷也來了，應援的聲音大到不行，讓我再次感受到棒球的熱情真的很驚人。」

日本隊在預賽以3：1擊敗中華隊，當時在台北大巨蛋是完全客場的狀態，清宮幸太郎也說：「真的是無與倫比的熱情，感覺像是在甲子園。」而今天的冠軍戰，中華隊有台灣球迷的加油聲在背後，在東京巨蛋不會是完全客場。

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