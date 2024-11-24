12強賽／戶鄉翔征驕傲成為扛冠軍賽先發的人 評自己對中華隊有1優勢

世界12強棒球賽今天進入最終日的對決，中華隊將在晚上的冠軍賽碰上日本隊，爭取站上12強之巔，來自美職響尾蛇隊體系的林昱珉將碰上日職巨人隊王牌戶鄉翔征，戶鄉喊話期待這場對決，更點出自己有一項另類優勢。

兩軍已在本屆賽會過招兩場，中華隊在預賽以1：3輸球、在複賽以6：9落敗，第一場打破對戰史上壓制日本隊最低得分紀錄，第二場打破中華隊面對日本隊最高得分紀錄，雖然未能取勝，但都是有收穫的比賽，也展現讓日本隊無法輕敵的競爭力。

戶鄉翔征扛起金牌戰，他表示，「我已經期待這場比賽很久，我的表現攸關日本能不能成為世界最強的球隊，所以我會用盡我的全力去投球。」他也說：「只有一人可以成為冠軍戰的先發投手，經典賽時是今永昇太，我很開心自己也能承擔這個角色，這對我的棒球生涯會是很棒的一件事。」

他也指出，因為雙方已經過招兩次，自己對中華隊過去兩場比賽已有一些資料可以掌握，「但我還沒有向對手展示過我的投球，」他認為這點讓自己在情蒐戰上會處於優勢。戶鄉翔征目前僅在預賽投過1場，對多明尼加隊先發4局被敲5安打、失2分。

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