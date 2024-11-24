快訊

AI即時客服竟能幫忙寫程式？網友朝聖瘋玩 北捷：勿濫用公共資源

12強賽／台灣應援響徹東京巨蛋 清宮幸太郎：聲音大到不行

煩！Windows 11桌布APP新登場 竟暗藏暗黑功能「逼你棄用Chrome」

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／戶鄉翔征驕傲成為扛冠軍賽先發的人 評自己對中華隊有1優勢

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
日職巨人隊王牌戶鄉翔征將在冠軍戰對決中華隊。 法新社
日職巨人隊王牌戶鄉翔征將在冠軍戰對決中華隊。 法新社

世界12強棒球賽今天進入最終日的對決，中華隊將在晚上的冠軍賽碰上日本隊，爭取站上12強之巔，來自美職響尾蛇隊體系的林昱珉將碰上日職巨人隊王牌戶鄉翔征，戶鄉喊話期待這場對決，更點出自己有一項另類優勢。

兩軍已在本屆賽會過招兩場，中華隊在預賽以1：3輸球、在複賽以6：9落敗，第一場打破對戰史上壓制日本隊最低得分紀錄，第二場打破中華隊面對日本隊最高得分紀錄，雖然未能取勝，但都是有收穫的比賽，也展現讓日本隊無法輕敵的競爭力。

戶鄉翔征扛起金牌戰，他表示，「我已經期待這場比賽很久，我的表現攸關日本能不能成為世界最強的球隊，所以我會用盡我的全力去投球。」他也說：「只有一人可以成為冠軍戰的先發投手，經典賽時是今永昇太，我很開心自己也能承擔這個角色，這對我的棒球生涯會是很棒的一件事。」

他也指出，因為雙方已經過招兩次，自己對中華隊過去兩場比賽已有一些資料可以掌握，「但我還沒有向對手展示過我的投球，」他認為這點讓自己在情蒐戰上會處於優勢。戶鄉翔征目前僅在預賽投過1場，對多明尼加隊先發4局被敲5安打、失2分。

中華隊 戶鄉翔征 棒球

延伸閱讀

12強賽／冠軍賽先發投手出爐 林昱珉vs.戶鄉翔征

12強Live／9局上林安可超大號全壘打震撼日本東京巨蛋 終場中華6:9落敗

12強賽／樂天左投早川隆久對決中華隊 點名要警戒「35號」

12強賽／中華隊抗日先發出爐 陳柏清想學林昱珉的霸氣

相關新聞

12強賽／台灣應援響徹東京巨蛋 清宮幸太郎：聲音大到不行

中華隊今天將與日本隊在世界12強棒球賽爭冠，昨天複賽最後一次交手形同前哨戰，而台灣球迷的應援展現出將東京巨蛋變成主場的熱...

12強賽／戶鄉翔征驕傲成為扛冠軍賽先發的人 評自己對中華隊有1優勢

世界12強棒球賽今天進入最終日的對決，中華隊將在晚上的冠軍賽碰上日本隊，爭取站上12強之巔，來自美職響尾蛇隊體系的林昱珉...

12強賽／中華隊更換先發投手遭罰款6萬5 中職：我們會處理

昨天超級循環賽最後一場中日之戰，中華隊由於已經提前確定晉級冠軍戰，因此與大會商討更換先發投手，保留王牌左投林昱珉，改由陳柏清連兩天登板。 儘管日方有提出抗議，大會仍同意了這項更動，最終大會決定祭

12強賽／東蛋登板重拾旅日時光 郭俊麟：可能是國家隊最終戰

世界12強棒球賽中華隊投手郭俊麟昨天對日本投2.1局失4分，曾效力過西武獅隊的他重回日本登板，郭俊麟表示，聽到觀眾席日本...

12強賽／消化試合上演打擊戰！中華隊惜敗 冠軍戰再次挑戰日本

中華隊提前鎖定世界12強冠軍賽門票，晚間與日本隊的交手成為消化試合，中華隊以6：9落敗，最終日本隊分組第一、中華隊分組第...

12強賽／中華隊全力求勝 把林昱珉留到金牌戰

王牌左投林昱珉有始有終，為中華隊把關世界十二強棒球賽第一戰與最終戰，期盼複製打頭陣擊敗南韓隊的戲碼，今天能在冠軍賽再擒下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。