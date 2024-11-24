12強賽／中華隊更換先發投手遭罰款6萬5 中職：我們會處理
昨天超級循環賽最後一場中日之戰，中華隊由於已經提前確定晉級冠軍戰，因此與大會商討更換先發投手，保留王牌左投林昱珉，改由陳柏清連兩天登板。
儘管日方有提出抗議，大會仍同意了這項更動，最終大會決定祭出1999美元的罰款（約台幣6萬5、30萬日圓），金額也低於原先傳出的50萬日圓。這個金額也是世界棒球總會（WBSC）違規級別B級中最高的罰款金額。
這筆罰單預計會寄送到棒協，不過傳出中職聯盟將會承擔這筆罰金。據了解，中職副祕書長蔡克斯僅表示，「收到通知我們會處理」。
針對這起更換先發投手的爭議，中華隊總教練曾豪駒在昨日賽後也頻頻被媒體追問，對此，曾豪駒一方面向日本隊表達歉意，其次他也坦言希望能以陣中最好的投手，與日本隊進行最精彩的對抗。
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