12強賽／東蛋登板重拾旅日時光 郭俊麟：可能是國家隊最終戰

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中央社／ 東京24日電
中華隊郭俊麟手比出骰子6。特派記者許正宏／東京報導
中華隊郭俊麟手比出骰子6。特派記者許正宏／東京報導

世界12強棒球賽中華隊投手郭俊麟昨天對日本投2.1局失4分，曾效力過西武獅隊的他重回日本登板，郭俊麟表示，聽到觀眾席日本球迷的聲音很震撼，也想起以前在日本打球的感覺。

32歲的郭俊麟曾在2015年至2019年效力日職西武獅隊，12強中華隊昨晚與日本隊交手，郭俊麟在4局下登板投球，演出3上3下；5局下2出局後遇到狀況，滿壘時出現暴投掉1分，再被清宮幸太郎敲三壘安打掉2分，6局下續投也有掉分，總計投2.1局失4分。

再度回到日本投球，賽後郭俊麟直呼很享受，「想到之前在日本打球的感覺，今天他們喊很大聲，感覺蠻不一樣、蠻震撼的。」觀眾席上還有日本球迷拿著郭俊麟的西武時期的球衣為他加油，對此郭俊麟說：「謝謝他們記得我，但很可惜自己表現不好。」

郭俊麟今天被敲3支安打，投2次保送、3次三振，他坦言，保送太多造就一些不必要的上壘，「但只要大膽進攻，就不會無緣無故讓人家上壘，造成球隊困擾。」對於飆出149公里速球，他承認有嚇到，也透露投手教練林岳平有提醒他不要「亂催」，「之後就把球速降下來。」

這次中華隊從預賽一路過關斬將，晉級最後冠軍戰，將要與日本隊爭冠，身為學長的郭俊麟直言：「有可能這次是我最後一次被選進國家隊了，可以跟學弟一起打下這次成績、進到冠軍戰，就是盡力去投。」

世界棒球12強

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