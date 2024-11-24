聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／中華隊團隊獎金2億落袋 上看3億
世界十二強棒球賽中華隊挺進冠軍戰「坐銀望金」，賽事獎金也大幅成長，國光獎章獎金、賽事主辦單位獎金以及中華棒球協會理事長辜仲諒的加碼，團隊獎金保底兩億元、上看三點一億元。
根據體育署國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，世界十二強棒球賽奪冠每名球員可獲得七百萬元、亞軍五百萬元，以本屆參賽廿八名球員來計算，合計要發出一點四億元到一點九六億元。
十二強賽事主辦單位世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）也提供豐厚獎金，冠軍球隊可獲得一百五十萬美元（約台幣四千八百七十二萬元）、亞軍七十五萬美元（約台幣兩千四百卅六萬元）。
中華棒協理事長辜仲諒在預賽就提供一勝一千萬元的獎金，而中華隊預賽四勝一敗就已有四千萬元在手，而辜仲諒也允諾，若奪冠再加碼三千萬元。這也代表，中華隊團隊獎金將從亞軍的兩億多元，到冠軍的三億一千多萬元。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊晉冠軍戰！ 王牌林昱珉將先發抗日 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言