12強賽／中華隊團隊獎金2億落袋 上看3億

世界十二強棒球賽中華隊挺進冠軍戰「坐銀望金」，賽事獎金也大幅成長，國光獎章獎金、賽事主辦單位獎金以及中華棒球協會理事長辜仲諒的加碼，團隊獎金保底兩億元、上看三點一億元。

根據體育署國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，世界十二強棒球賽奪冠每名球員可獲得七百萬元、亞軍五百萬元，以本屆參賽廿八名球員來計算，合計要發出一點四億元到一點九六億元。

十二強賽事主辦單位世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）也提供豐厚獎金，冠軍球隊可獲得一百五十萬美元（約台幣四千八百七十二萬元）、亞軍七十五萬美元（約台幣兩千四百卅六萬元）。

中華棒協理事長辜仲諒在預賽就提供一勝一千萬元的獎金，而中華隊預賽四勝一敗就已有四千萬元在手，而辜仲諒也允諾，若奪冠再加碼三千萬元。這也代表，中華隊團隊獎金將從亞軍的兩億多元，到冠軍的三億一千多萬元。

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