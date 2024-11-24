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12強賽／中華隊全力求勝 把林昱珉留到金牌戰

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
世界十二強棒球賽，中華隊與日本隊今天爭奪冠軍，中華隊由王牌左投林昱珉先發。 記者曾原信／攝影
世界十二強棒球賽，中華隊與日本隊今天爭奪冠軍，中華隊由王牌左投林昱珉先發。 記者曾原信／攝影

王牌左投林昱珉有始有終，為中華隊把關世界十二強棒球賽第一戰與最終戰，期盼複製打頭陣擊敗南韓隊的戲碼，今天能在冠軍賽再擒下日本隊。

林昱珉為此次中華隊陣中唯一的旅外投手，被視為唯一王牌，教練團在他的出牌上相當慎重。預賽負責攸關團隊氣勢的第一場，強勢先發四點二局失兩分，率領中華隊以六比三擊敗南韓隊，開門紅的結果呈現在華麗的預賽戰績上，中華隊豪取四勝一敗、挺進東京。

來到複賽舞台後，中華隊首戰交給黃子鵬、第二戰推派陳柏清，直到第一勝到手後，才在被視為晉級門檻的第兩勝爭奪上啟用林昱珉先發，意外發展是中華隊對日本隊二戰前就確定晉級，勢必要再保留這張王牌。

大會規定，先發投手須於前一天賽後預告，如無正當理由且經大會同意不能更換，否則將面臨罰款。中華隊決定換將，引來日本怨言，而大會也因違規開罰兩千美元（約台幣六萬五千元）。

總教練曾豪駒表示，會依整個戰況、局勢安排，換投造成日本隊困擾，有向日本隊表達歉意，雙方都了解這個狀況，也依照日本隊的要求以左投換左投。

廿一歲的林昱珉渾身充滿自信與霸氣，球速並不快，但擁有刁鑽靈活的變化球，雖是中華隊陣中年紀最小的選手，卻是現階段台灣距離大聯盟最近的一人，已是美國職棒響尾蛇隊體系的頂級大物。他去年在杭州亞運為中華隊扛起兩場對南韓隊之戰都繳出好投。

世界棒球12強 中華隊 林昱珉

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