12強賽／晉級瞬間 中華隊全員飯店嗨喊贏了

中華隊以「非自力」方式前進世界十二強棒球賽冠軍賽，昨天先在東京巨蛋飯店嗨完，進入東京巨蛋秒切備戰模式。本屆奇兵張政禹還原慶祝場面，意外揭露因為陳傑憲的暴雷，也因此讓大家一起慶祝了兩次。

昨天中午的比賽牽動中華隊晉級局勢，中華隊選手們在飯店觀戰，直到九局上美國隊的超前轟出現，一個個紛紛來到走廊上，準備要一起慶祝。臨到兩出局時，連續兩個保送上壘讓戰局再度緊張，「結果傑憲暴雷」。

張政禹苦笑說：「不知道他是四Ｇ還怎樣，他就先衝出來說贏了贏了，我們就『蛤？』」。還沒搞清楚狀況，大家先跟著陳傑憲一起喊，「等真的看到最後一球，陳傑憲鼓吹大家再喊一次」。

中華隊進入四強已是歷史新頁，如今再闖冠軍賽，張政禹說：「一樣一步一步往前走，看能不能拿下更好的成績。」他也感謝自己有被選進中華隊的機會，對台灣有小小的貢獻。

這趟十二強之旅充滿太多不可思議，從不被看好到挺進冠軍賽，潘傑楷也坦言一切都出乎意料，「當然沒想過，我就問，你們（媒體）有沒有想過？誰有想過，但大家都很團結，相信彼此，一起走到現在」。

隊長陳傑憲堪稱這趟旅程的靈魂人物，場上、場外表現都帶領團隊，一起撐到戰線最後一戰，他回想集訓期間，沒人相信中華隊可打出好成績，「但我們用實力和努力去證明，相信大家不會再對我們有疑慮。」他說中華隊的故事還沒寫完，「我們可以創造更多歷史」。

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