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12強賽／暌違32年「坐銀望金」 中華隊今與日爭冠

聯合報／ 特派記者陳宛晶、記者蘇志畬／東京─台北連線報導
中華隊暌違卅二年再闖三大賽冠軍賽，將挑戰隊史第一冠。 記者許正宏／攝影
中華隊暌違卅二年再闖三大賽冠軍賽，將挑戰隊史第一冠。 記者許正宏／攝影

世界十二強棒球賽今天將進行冠軍賽，由世界排名前二的日本、中華隊爭冠，中華隊暌違卅二年再闖三大賽冠軍賽，將挑戰隊史第一冠，由王牌旅美左投林昱珉扛起先發任務，日本隊是巨人隊王牌投手戶鄉翔征先發。

美贏委國 將我送進冠軍賽

十二強賽昨天進入複賽最後一天，美國隊中午經歷驚濤駭浪以六比五擊敗委內瑞拉隊，也一併將中華隊送進冠軍賽。最後一場複賽與日本隊的交手形成「消化試合」，中華隊最終以六比九落敗，將在今天的冠軍賽擔任客隊先攻。

我國際最佳成績 奧運奪銀

中華隊過去在奧運、經典賽、十二強這三大國際賽事中，最佳成績為一九九二年巴塞隆納奧運的銀牌，之後未曾闖進冠軍戰，如今相隔卅二年再次「坐銀望金」，爭取中華隊在三大賽的第一冠。

對於這場關鍵的冠軍賽，總教練曾豪駒表示，日本隊的實力非常好，一直都很期待能和他們比賽，比賽的關鍵在於細節，希望能夠掌握著每一次守備也轉換成攻勢串聯，讓球隊能夠贏得勝利。球員吉力吉撈．鞏冠則霸氣說：「我會盡全力把冠軍帶回台灣。」對於比賽就是享受當下，「在隊友之間相信彼此，盡全力去比賽」。

預賽交手 中華一比三惜敗

兩軍已在預賽交手過一次，中華隊以一比三落敗。昨天的第二度交手，因連兩天先發的陳柏清開賽失穩，導致一開賽就陷入○比四落後，但團隊展現韌性，江國豪登板二點二局踩住煞車，打線也有把握安打、保送追加分數，兩度追近比分為三比四、五比七，加上林安可九局上的陽春砲，攻下六分改寫正式國際賽面對全職業日本隊的最高得分紀錄，但最終還是輸給安打多三支的日本隊。

加上昨天那一役，日本隊已在國際賽取得廿七連勝，今天將是兩隊單屆賽會第三度過招，曾豪駒說：「我們一直期待與日本武士競爭，用挑戰者的心態去面對，希望可以打出一場精采、感動的比賽，也希望選手可以專注應戰。」

接掌兵符時、廿八人名單公布時，甚至是直到比賽開打前夕，外界對於中華隊都是投注不看好的目光，質疑多於相信。這趟奇蹟之旅就剩最後一戰，曾豪駒說：「這一切都是選手、教練、全台灣球迷一起拚鬥下來，希望我們可以創造自己的歷史和故事。」

世界十二強棒球賽，中華隊與日本隊今天爭奪冠軍，中華隊由王牌左投林昱珉先發。本報資料照片
世界十二強棒球賽，中華隊與日本隊今天爭奪冠軍，中華隊由王牌左投林昱珉先發。本報資料照片

世界棒球12強 中華隊 林昱珉 陳柏清

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