12強賽／冠軍賽再戰日本 吉力吉撈：把冠軍帶回台灣
中華隊今天在世界12強複賽最終戰6：9敗給日本隊，但不影響明天晉級冠軍賽的資格，兩隊將再次交手，吉力吉撈．鞏冠霸氣說：「我會盡全力把冠軍帶回台灣。」
吉力吉撈．鞏冠今天先發第4棒，3打數1安打，並在滿壘時選到保送擠回1分打點，雖然中華隊輸球，但寫下史上對戰全職業日本隊的單場最高得分紀錄。
對於今天的比賽，吉力吉撈表示自己專心在跟投手對決，「很開心可以在東京巨蛋比賽，感受到日本球迷應援的熱情，非常開心。」明天的比賽想要把冠軍帶回台灣，「就是享受當下，在隊友之間相信彼此，盡全力去比賽。」
中華隊也要挑戰在奧運、經典賽、12強賽這國際三大賽的第一座冠軍，總教練曾豪駒表示，日本隊的實力非常好，一直很期待跟他們比賽，「也希望明天比賽我們能夠贏得勝利，我們會盡全力，去打出一場好比賽。」
至於冠軍賽的關鍵會是什麼？曾豪駒則表示：「比賽就是誰把細節掌握好，誰獲勝機會就高，我相信日本武士隊整體陣容齊全，我們會盡所能準備，掌握每一次機會，有好守備之後做出好的串連。」
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