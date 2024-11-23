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12強賽／東蛋初登板就是K掉牧秀悟 陳冠偉意象訓練調手感

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
陳冠偉。記者許正宏／攝影
陳冠偉。記者許正宏／攝影

在預賽登板4場都有碰到狀況，陳冠偉來到東京後，前兩場都未等到出賽機會，今天終於在東京巨蛋留下初體驗，第一個打席就對牧秀悟飆出三振，最終面對5人次都解決，談到對牧秀悟飆K的打席，他說就是相信自己投出的球。

陳冠偉預賽登板4場，全數都有被敲安打，出現危機，狀況並不算好；來到東京巨蛋後，前兩場比賽並無上場機會，直到今天與日本隊的消化試合才在第6局登板，跨局數投球，最終五上五下，演出1.2局好投，共用19球有12球好球。

陳冠偉指出，在預賽的登板其實狀況也都在自己想法內，投出去的球都有按照自己的想法，所以並沒有太多擔心，「在下面也做很多意象訓練，模擬比賽狀況，就覺得都還不錯。」

今天解鎖東京巨蛋登板，陳冠偉表示，剛站上去是感覺滿震撼，但對決時就是專注對決打者，旁邊的聲音是聽不到的，這場登板對自己是一個特別的經驗。

是否憑藉這一戰希望爭取明天再戰日本隊的機會？陳冠偉說，這幾場的感受下來，教練相信每個選手，「看當下任務是什麼，就是盡全力去丟，希望繼續維持今天的感覺。」

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