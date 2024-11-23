12強賽／中華隊臨陣換投有違規章 大會開罰2000美元
中華隊今天與日本隊的消化試合，因中華隊臨陣更換先發投手引發話題，此舉也因有違世界12強棒球賽大會規章，確定被開罰2000美元（約台幣6.5萬）。
中華隊原本公布今天先發投手為林昱珉，隨著提前鎖定冠軍賽門票，決定保留王牌到冠軍賽，更改為另一名左投陳柏清先發。
根據12強賽大會規章所述，所有球隊必須在前一天賽程落幕後繳交隔天先發投手，需有正當理由且獲得WBSC同意，才能更動先發投手，否則球隊可能面臨WBSC懲處及罰款。
大會最終確認，中華隊將開罰2000美元。
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