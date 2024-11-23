快訊

金馬61／評審內幕曝光！鍾雪瑩險勝雙影后 男配最激烈

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／中華隊臨時換投繳罰金 日本監督不在意：交給大會處理

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
井端弘和。WBSC官網
井端弘和。WBSC官網

中華隊與日本隊提前確定進入世界12強棒球賽冠軍戰，今天複賽最後一天交手原本是消化試合，卻因賽前換投引發日本媒體熱議，日本隊總教練井端弘和倒是說自己並不在意，「這是大會的事情。」

中華隊昨天晚間公布的先發投手為林昱珉，但隨著今天午場由美國隊以6：5擊敗委內瑞拉隊後，中華隊確定晉級冠軍戰，因此向日本隊溝通後改為陳柏清登板。

這項舉動被日本媒體形容為「偷襲」，然而井端弘和對此沒有太在意，「賽前他們（中華隊）有跟我們說會換投手，但這是要對大會去提案，與我們無關，只不過我們已經開完會、排好打線，所以要求還是要讓左投手先發。」

日本隊最終仍以9：6擊敗中華隊，沒有受到換投影響，井端弘和也表示，決定能否換投是由大會去做出判斷，自己不會在意這些，主辦方的判斷也沒什麼問題。

而中華隊今天賽前換投的舉動，受到世界棒壘球總會（WBSC）處罰，確定要繳交2000美元（約台幣6.5萬元）的罰金。

而日本隊目前已經在國際賽27連勝，持續朝著全勝奪冠的目標邁進，井端弘和對此則表示，要感謝選手努力到這一刻，還有一場比賽，也是今年職棒球員的最後一場比賽，要打出好的比賽給球迷看。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／冠軍賽先發投手出爐 林昱珉vs.戶鄉翔征

12強賽／中華隊臨時換先發投手 WBSC是否懲處仍需開會討論

12強賽／日本隊抗議奇襲換投 中華隊可能有50萬日圓罰金要繳

12強賽／搶冠軍賽門票 中華隊押王牌林昱珉先發戰日本

相關新聞

12強賽／消化試合上演打擊戰！中華隊惜敗 冠軍戰再次挑戰日本

中華隊提前鎖定世界12強冠軍賽門票，晚間與日本隊的交手成為消化試合，中華隊以6：9落敗，最終日本隊分組第一、中華隊分組第...

12強賽／冠軍賽先發投手出爐 林昱珉vs.戶鄉翔征

結束消化試合，中華隊、日本隊明天要在世界12強棒球賽冠軍賽再次對決，先發投手公布，中華隊當然是林昱珉先發，日本隊則由戶鄉...

12強賽／日媒狂問賽前換投 曾豪駒說實話：為冠軍賽準備

隨著今天午場美國隊以6：5擊敗委內瑞拉隊，中華隊與日本隊攜手進入世界12強棒球賽冠軍賽，也讓兩隊晚場交手形同「消化試合」...

12強賽／從日本武士手中拿6分寫下對戰最高分 中華隊明天求再突破

中華隊、日本隊在世界12強棒球賽複賽最後一場過招，雖然已是消化試合，但兩軍都展現不想輸的企圖心，打出一場有來有往的戰役，...

12強賽／江國豪對日本壓制兩場 知道陳柏清臨危授命自己也提早熱機

世界12強棒球賽冠軍賽前夕的過招，中華隊今天以6：9不敵日本隊，江國豪中繼2.2局好投是投手群的亮點，而他透露，知道先發...

12強賽／消化試合讓東蛋票房完售 大螢幕秀繁體中文感謝球迷

中華隊今年在世界12強棒球賽搭上灰姑娘的南瓜馬車，一路挺進複賽、冠軍賽，今天在東京巨蛋與日本隊的比賽吸引滿場觀眾進場，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。