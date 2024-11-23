12強賽／中華隊臨時換投繳罰金 日本監督不在意：交給大會處理

中華隊與日本隊提前確定進入世界12強棒球賽冠軍戰，今天複賽最後一天交手原本是消化試合，卻因賽前換投引發日本媒體熱議，日本隊總教練井端弘和倒是說自己並不在意，「這是大會的事情。」

中華隊昨天晚間公布的先發投手為林昱珉，但隨著今天午場由美國隊以6：5擊敗委內瑞拉隊後，中華隊確定晉級冠軍戰，因此向日本隊溝通後改為陳柏清登板。

這項舉動被日本媒體形容為「偷襲」，然而井端弘和對此沒有太在意，「賽前他們（中華隊）有跟我們說會換投手，但這是要對大會去提案，與我們無關，只不過我們已經開完會、排好打線，所以要求還是要讓左投手先發。」

日本隊最終仍以9：6擊敗中華隊，沒有受到換投影響，井端弘和也表示，決定能否換投是由大會去做出判斷，自己不會在意這些，主辦方的判斷也沒什麼問題。

而中華隊今天賽前換投的舉動，受到世界棒壘球總會（WBSC）處罰，確定要繳交2000美元（約台幣6.5萬元）的罰金。

而日本隊目前已經在國際賽27連勝，持續朝著全勝奪冠的目標邁進，井端弘和對此則表示，要感謝選手努力到這一刻，還有一場比賽，也是今年職棒球員的最後一場比賽，要打出好的比賽給球迷看。

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