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12強賽／今天只有5…郭俊麟中繼初體驗開飆速模式 曾總提點可惜之處

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
郭俊麟自評今天表現只有骰到5。記者許正宏／攝影
郭俊麟自評今天表現只有骰到5。記者許正宏／攝影

中華隊今天在世界12強棒球賽複賽最終戰與日本隊過招，雖是消化試合，但上演一場有來有往的攻擊戰，郭俊麟生涯首度在12強賽以中繼之姿上場，也因此啟動了飆速模式，卻也因此不穩，退場時總教練曾豪駒暖心提點問題，讓郭俊麟也覺得很受用，「對我球季中也會有幫助。」

郭俊麟為今天第二任後援投手，接在江國豪之後出賽，投2.2局失4分，第4局演出三上三下，第5局以保送開局釀禍，退場時曾總摟著他的肩膀說了許多話。

郭俊麟透露，「他可能覺得比較可惜的是我的投球模式，不應該是一直想要催球，他有告訴我，如果可以照自己模式，可以丟得比較順暢，他覺得我太刻意想催球，就會比較容易發生這種狀況。」郭俊麟覺得受用，「對我來說，這些提醒在球季中也是有幫助，我覺得這是還不錯的方向。」

儘管隊友朝他比出「6」的手勢，但郭俊麟自認今天只有「5」，他自責：「隊友都跟我比6，但我覺得只有5，不太滿意是保送那局，如果不要保送太多，應該可以吃下更多局數。」

世界棒球12強

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