12強賽／日媒狂問賽前換投 曾豪駒說實話：為冠軍賽準備
隨著今天午場美國隊以6：5擊敗委內瑞拉隊，中華隊與日本隊攜手進入世界12強棒球賽冠軍賽，也讓兩隊晚場交手形同「消化試合」，不過中華隊臨時更換先發投手的舉動引起日本媒體關注，賽後記者會頻頻追問中華隊意圖。
中華隊昨天晚間公布的先發投手為林昱珉，但在今天下午向日本隊溝通後改為陳柏清「中0日」登板，而曾豪駒對此表示：「今天突然換投手，對日本隊這邊很抱歉，昨天（記者會）講的時候有說，會因應戰局去改變投手，希望明天以最好的投手，跟日本武士隊進行最好的比賽。」
只不過電視台提問結束後，又有兩家日本媒體接連詢問換投意圖、換投過程，曾豪駒解釋，「昨天賽後並不知道今天的晉級狀況，還是要等午場比賽結束後才能確認，也再次抱歉造成日本隊的困擾，但主要原因是希望明天（冠軍賽）能夠呈現一場好的比賽。」
至於今天在複賽最終戰雖然以6：9敗給日本隊，但曾豪駒感謝全場應援的日本、台灣球迷，大家都為各自的球隊加油，才有這場好的比賽，也希望明天能夠賣力呈現出好的比賽給球迷看。
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