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12強賽／冠軍賽先發投手出爐 林昱珉vs.戶鄉翔征
結束消化試合，中華隊、日本隊明天要在世界12強棒球賽冠軍賽再次對決，先發投手公布，中華隊當然是林昱珉先發，日本隊則由戶鄉翔征先發。
兩隊本屆賽事已經兩度交手，中華隊在預賽以1：3落敗，今天在複賽則是6：9吞敗，但奪冠最重要的那一戰明天才要登場，中華隊將爭取隊史首冠。
中華隊派出林昱珉先發，表訂在今天登板，但因冠軍賽門票提前到手而保留王牌，押到最後一戰，將與巨人隊王牌投手戶鄉翔征同場對壘。
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