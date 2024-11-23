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12強賽／冠軍戰先發投手出爐 林昱珉vs.戶鄉翔征

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12強賽／冠軍賽先發投手出爐 林昱珉vs.戶鄉翔征

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
林昱珉。記者許正宏／攝影
林昱珉。記者許正宏／攝影

結束消化試合，中華隊、日本隊明天要在世界12強棒球賽冠軍賽再次對決，先發投手公布，中華隊當然是林昱珉先發，日本隊則由戶鄉翔征先發。

兩隊本屆賽事已經兩度交手，中華隊在預賽以1：3落敗，今天在複賽則是6：9吞敗，但奪冠最重要的那一戰明天才要登場，中華隊將爭取隊史首冠。

中華隊派出林昱珉先發，表訂在今天登板，但因冠軍賽門票提前到手而保留王牌，押到最後一戰，將與巨人隊王牌投手戶鄉翔征同場對壘。

世界棒球12強

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