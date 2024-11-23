12強賽／江國豪對日本壓制兩場 知道陳柏清臨危授命自己也提早熱機

世界12強棒球賽冠軍賽前夕的過招，中華隊今天以6：9不敵日本隊，江國豪中繼2.2局好投是投手群的亮點，而他透露，知道先發投手陳柏清是臨危受命，他也因此讓自己提前準備。

先發投手陳柏清只投0.1局退場，江國豪接手投了2.2局、45球，被敲3安打、無失分，為戰局踩住煞車，也讓明天還要與日本隊打冠軍賽的中華隊盡可能避免投手消耗。

江國豪指出，「我知道柏清今天也是臨危受命，突然更換先發投手，可能會有狀況，所以提早讓自己身體準備好，如果教練換投就好好做好自己的工作。」

江國豪本屆12強至今表現出賽，出賽3場，包括預賽、複賽對日本隊的比賽都登板，數據不約而同都是中繼2.2局無失分。

對於日本隊是否有特別攻略？江國豪指出，「其實他們就是很積極進攻，不會過於等球，想辦法把球放在邊邊角角，讓他們無法有效擊球，畢竟我本來就不是三振型投手。」印象最深刻的對決是第3局佐野恵太打向游擊方向，讓中職最強游擊手江坤宇也處理不及，形成內野安打，江國豪說：「知道他是比較會纏鬥的打者，掌握度也好，對到他都比較難解決。」

今天東京巨蛋湧入不少台灣球迷，且開出滿場票房，江國豪說其實感覺很像日本隊來台北大巨蛋時，日本球迷也是很多，「一起加油震撼力滿強大，很享受在當下和日本的對決。」兩場對日本隊好投後，是否可能在冠軍賽再度登板？江國豪說：「要看教練安排，如果有機會就盡情表現，希望可以延續好的內容。」

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