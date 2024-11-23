12強賽／中華隊明與日本隊爭冠 賴總統：明日決戰一定奪冠

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
中華隊、日本隊今天在世界12強棒球賽複賽最後一場過招，中華隊最終以6比9落敗。賴清德總統在臉書表示，「明日決戰，一定奪冠！台灣加油！」。記者許正宏／攝影
中華隊、日本隊今天在世界12強棒球賽複賽最後一場過招，中華隊最終以6比9落敗。賴清德總統在臉書表示，「明日決戰，一定奪冠！台灣加油！」。記者許正宏／攝影

中華隊、日本隊今天在世界12強棒球賽複賽最後一場過招，中華隊最終以6比9落敗。賴清德總統在臉書表示，「明日決戰，一定奪冠！台灣加油！」

賴總統表示，每一顆球、每一個play都使盡全力，永不放棄，「這是我們在這次的賽事，看見台灣英雄們展現出來的鬥志」。

明天中華隊將與日本隊爭冠，賴總統表示，今晚前哨戰，台日雙方鬥志高昂，纏鬥拉鋸，一路激戰到最後，以6比9惜敗，但是投、打、守三端都有精湛表現，令人振奮。

賴總統表示，這是台灣睽違32年，再次挺進一級國際賽事最終戰！明晚18時冠軍戰，台灣英雄將第三度對決日本武士，邀請國人朋友一起應援集氣！Team Taiwan 加油！

世界棒球12強

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