12強賽／從日本武士手中拿6分寫下對戰最高分 中華隊明天求再突破

中華隊、日本隊在世界12強棒球賽複賽最後一場過招，雖然已是消化試合，但兩軍都展現不想輸的企圖心，打出一場有來有往的戰役，中華隊最終以6：9落敗，寫下在正式國際賽面對全職業日本隊最高得分紀錄。

日本隊首度由全職業陣容組軍參與國際賽為2003年亞錦賽，至今年12強賽開打前，中華隊已經吞下對戰7連敗，最少丟掉4分、最多攻下3分。

12強賽預賽的交鋒，中華隊以1：3輸球，但投出對戰日本的隊最低失分戰役；今天在東京巨蛋上演的第9次過招，中華隊推進9連敗，但打線從日本武士手中攻6分，同樣突破自我。

第10次交手就是明天，雙方將在冠軍賽再度對決，中華隊挑戰隊史第一冠，日本隊則為二連霸而來。

中華隊vs.全職業日本隊戰績 2003年亞錦賽 日本勝9：0 2004年雅典奧運 日本勝4：3 2006年世界棒球經典賽 日本勝14：3 2007年亞錦賽 日本勝10：2 2008年北京奧運 日本勝6：1 2013年世界棒球經典賽 日本勝4：3 2019年世界12強棒球賽 日本勝8：1 2024年世界12強棒球賽 日本勝 3：1（預賽） 日本勝 9：6（複賽）

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