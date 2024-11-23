聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／從日本武士手中拿6分寫下對戰最高分 中華隊明天求再突破
中華隊、日本隊在世界12強棒球賽複賽最後一場過招，雖然已是消化試合，但兩軍都展現不想輸的企圖心，打出一場有來有往的戰役，中華隊最終以6：9落敗，寫下在正式國際賽面對全職業日本隊最高得分紀錄。
日本隊首度由全職業陣容組軍參與國際賽為2003年亞錦賽，至今年12強賽開打前，中華隊已經吞下對戰7連敗，最少丟掉4分、最多攻下3分。
12強賽預賽的交鋒，中華隊以1：3輸球，但投出對戰日本的隊最低失分戰役；今天在東京巨蛋上演的第9次過招，中華隊推進9連敗，但打線從日本武士手中攻6分，同樣突破自我。
第10次交手就是明天，雙方將在冠軍賽再度對決，中華隊挑戰隊史第一冠，日本隊則為二連霸而來。
中華隊vs.全職業日本隊戰績
2003年亞錦賽
日本勝9：0
2004年雅典奧運
日本勝4：3
2006年世界棒球經典賽
日本勝14：3
2007年亞錦賽
日本勝10：2
2008年北京奧運
日本勝6：1
2013年世界棒球經典賽
日本勝4：3
2019年世界12強棒球賽
日本勝8：1
2024年世界12強棒球賽
日本勝 3：1（預賽）
日本勝 9：6（複賽）
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊晉冠軍戰！ 王牌林昱珉將先發抗日 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言