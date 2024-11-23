12強賽／中華隊輸球但攻6分有突破！冠軍賽將當客隊

中華隊提前鎖定世界12強冠軍賽門票，晚間與日本隊的交手成為消化試合，中華隊以6：9落敗，最終日本隊分組第一、中華隊分組第二進入冠軍賽，將在明天擔任先攻球隊。

中華隊今天原本公布由林昱珉先發搶勝，但因冠軍賽門票已經提前入手，臨時換將，由昨天已經先發出賽的陳柏清「中0日」上場。日本隊先發打線也有多位主力休兵，都在為明天的冠軍賽調整。

陳柏清開賽就遇重挫，首位打者村林一輝敲出陽春砲，再出現四壞球、觸身球保送，森下翔太二壘打追加2分，中華隊在陳柏清取得第一個出局數後換投，最終只撐0.1局丟掉4分。

開賽就面臨0：4落後，中華隊展現反擊能力，第3局在兩出局後由林立選到保送，曾頌恩補上二壘打開張分數。第5局靠兩個保送開啟攻勢，林立敲出安打挹注1分打點，後續再選到2保送擠回分數，也讓日本隊先發投手早川隆久只撐4局已用100球，狂丟7次保送，失3分退場。

邱智呈第6局敲安、帶有1分打點。記者許正宏／攝影

中華隊3：4的局面在5局下失守，郭俊麟的投球浮現不穩，滿壘時先出現暴投送分，再被清宮幸太郎掃出三壘打，單局丟掉3分，日本再度將領先擴大為7：3。但6局上中華隊從後段棒次發起攻勢，8到1棒岳東華、張政禹、邱智呈連棒安打追回2分，第9局林安可敲出陽春砲，也改寫台日對戰史上中華隊單場最高得分，過去最多僅曾從日本隊手中拿到3分。

兩隊將在明天晚上6點（台灣時間）爭霸，中華隊挑戰隊史首冠，日本隊則尋求二連霸。

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