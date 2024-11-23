12強賽／消化試合讓東蛋票房完售 大螢幕秀繁體中文感謝球迷

中華隊今年在世界12強棒球賽搭上灰姑娘的南瓜馬車，一路挺進複賽、冠軍賽，今天在東京巨蛋與日本隊的比賽吸引滿場觀眾進場，大螢幕以日文、英文、中文公布完售，以繁體字寫著「感謝滿場觀眾」。

中華隊確定晉級複賽後，吸引台灣球迷前進東京相挺國家隊，機票一票難求、飆升天價，也反映在中華隊的出賽場次上，前幾場都在右外野響起「台灣尚勇」應援曲，今天更是攻佔內野，把東京巨蛋喊成中華隊的半個主場。

5局結束時，大螢幕打出今日票房完售字樣，日文寫著「満員御礼」，英文寫著「Thank you for coming」，另外還有繁體中文的「感謝滿場觀眾」。

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