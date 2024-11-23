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12強賽／早川隆久4局狂丟7保送 中華隊展現韌性追到3：4

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
日本隊先發投手早川隆久投4局出現7次保送。記者許正宏／攝影
日本隊先發投手早川隆久投4局出現7次保送。記者許正宏／攝影

中華隊今天在世界12強棒球賽複賽最後一戰碰上日本隊，儘管開賽就陷入0：4落後，但中華隊在消化試合中仍展現韌性，第5局連選4保送，讓日本隊先發投手早川隆久4局退場，狂丟7保送。

中華隊賽前換投，由「中0日」的陳柏清先發，開賽遭遇重擊，單局被攻下4分。

中華隊展現反擊能力，第3局在兩出局後由林立選到保送，曾頌恩補上二壘打開張分數。第5局靠兩個保送開啟攻勢，林立敲出安打挹注1分打點，後續曾頌恩、吉力吉撈．鞏冠也都選到保送，中華隊再擠回1分，追近到3：4。

早川隆久第5局沒拿到出局數就退場，最終投4局被敲3安打、失3分，出現7次保送，用球數已達100球。

世界棒球12強

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