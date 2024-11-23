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12強賽／這個隊長又暖又帥 陳傑憲因傷未先發改當啦啦隊和心理師

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
今天因傷未先發的陳傑憲在場邊當起啦啦隊。 特派記者許正宏／攝影
今天因傷未先發的陳傑憲在場邊當起啦啦隊。 特派記者許正宏／攝影

靠團隊力量走到世界12強棒球賽冠軍賽的中華隊，今天在複賽最終戰面對日本隊，台鋼雄鷹隊菜鳥左投陳柏清0.1局失4分退場，收到許多來自隊友的鼓勵，即便戰局已到4局下，仍見隊長陳傑憲在他身旁煲雞湯的畫面。

中華隊今天原本公布由林昱珉先發搶勝，但因冠軍賽門票已經提前入手，今天臨時換將，由昨天已經先發出賽的陳柏清「中0日」上場。

陳柏清開賽就遇重挫，首位打者村林一輝敲出陽春砲，再出現四壞球、觸身球保送，森下翔太二壘打追加2分，中華隊在陳柏清取得第一個出局數後換投，最終只撐0.1局丟掉4分，退場時眼眶紅潤，隊友們紛紛上前鼓勵這位職棒菜鳥。

戰局進入4局下，今天因腳傷並未排進先發打線的陳傑憲，仍坐在陳柏清身旁鼓勵他，一邊關心場上戰況，在郭俊麟演出三上三下後蹦蹦跳跳，是休息室最過動的身影。

世界棒球12強

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