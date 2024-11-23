12強賽／台日大戰登場 台灣球迷：要在東京巨蛋贏日本

世界12強棒球賽今天複賽最後一天，台灣隊已經確定晉級明晚的冠軍戰，將對決地主隊日本，今晚相當於提前暖身。有球迷拿著「告訴世界，台灣最強」的旗幟，希望台灣隊能在東京巨蛋贏日本隊，「兩場贏一場就很棒了」。

台灣球迷表示，預賽5場都在台北大巨蛋看球，發現台灣隊贏澳洲隊之後，就立刻訂機票，想看台灣隊在東京巨蛋贏日本隊，「兩場贏一場就好了，贏一場就很棒了」。這次特別準備「告訴世界，台灣最強」的旗幟，要告訴世界，「在台北大巨蛋贏日本隊不稀罕，要在東京巨蛋贏日本隊」。

他表示，午場也看了「台灣之友」、富邦悍將的洋將富藍戈幫台灣晉級冠軍戰，富藍戈表現可圈可點，雖然最後吞下敗投，但以後有機會，會去新莊棒球場看富藍戈比賽。

台灣隊的優異表現也吸引許多旅日僑胞與學生當「一日球迷」。有留學生表示，台灣隊打日本，一定要來支持，不過「票實在有夠難買」，每天不斷刷票，最後終於買到視線遮蔽區的票。

新北市市議員卓冠廷、立委沈伯洋也到現場觀賽。卓冠廷表示，他2個月前就應邀到東京演講，當時不知道有比賽，但出發前知道台灣隊過關斬將打到東京，今天還確定進軍冠軍賽，在現場碰到這麼多台灣人，要一起替台灣隊加油。

沈伯洋則表示，台灣隊與多明尼加隊打到一半，他早就買好飛東京的機票，「對台灣隊相當有信心」。

世界12強棒球賽複賽最後一天上演台日大戰，在東京執醫、日本關東信賴台灣之友會會長蕭悧悧（右4）等人到場替台灣隊加油。中央社

世界12強棒球賽複賽最後一天上演台日大戰，在日留學生表示，台灣隊打日本，一定要來支持，還說「票實在有夠難買」。中央社

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