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12強賽／陳傑憲被勸退未先發 談冠軍戰「看我們能走到哪裡」

中央社／ 東京23日電
隊長陳傑憲沒有先發，他表示，由於有可能會擠壓到傷部，被防護員「勸退」。特派記者許正宏／攝影
隊長陳傑憲沒有先發，他表示，由於有可能會擠壓到傷部，被防護員「勸退」。特派記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽今天台日大戰隊長陳傑憲沒有先發，他表示，由於有可能會擠壓到傷部，被防護員「勸退」。對闖進冠軍戰，陳傑憲強調，還是要專注比賽「看我們能走到哪裡」。

台灣隊昨天與美國隊交手的賽事，陳傑憲在3局上被觸身球砸到腳，雖然沒有馬上退場，不過仍在5局下退場休息，經超音波檢查有瘀腫狀況。由於今天台灣隊已經確定晉級冠軍戰，今晚的台日大戰陳傑憲沒有先發。

陳傑憲表示，目前腳的狀況還可以，但是防護員建議下去比賽的話，可能會在跑動時一直擠壓到，「算被勸退，所以今天就照防護員的想法去走。」

雖然已經確定晉級冠軍戰，不過陳傑憲強調，這2場比賽還是要認真、努力地去執行，「有很多遠道而來的球迷，不想讓他們看到我們沒有百分百的樣子，也提醒選手要盡自己的職責，把該做的做好，把自己調整好。」

陳傑憲透露，賽前在做操時就有跟球員們分享，「回顧我們剛來第一天的心情，大家沒有想到會有這一步。」陳傑憲也直呼很幸運，這樣的結果是大家努力而來，「這一路走來不容易，要感謝的人太多，但我還是想專注在這2場比賽，畢竟這是今年最後的比賽、也是人生的重要賽事，看我們能走到哪裡。」

陳傑憲也提到，「在台灣的時候沒人願意相信我們、沒人看好我們，但我們用自己的實力跟努力去證明，這次賽事對我、對年輕球員都是很好的經驗，但故事還沒寫完，希望這2場比賽我們能創造更多不可能、更多歷史。」

世界棒球12強

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