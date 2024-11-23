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12強賽／中華隊臨時換先發投手 WBSC是否懲處仍需開會討論

中央社／ 東京23日電
WBSC最終仍允許中華隊更換先發投手，至於後續如何處理還在開會討論中。 特派記者許正宏／攝影
WBSC最終仍允許中華隊更換先發投手，至於後續如何處理還在開會討論中。 特派記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽台灣隊由於提前晉級冠軍戰，因此今天臨時將先發投手換為陳柏清，有日媒報導日本隊拒絕及抗議，不過WBSC最終仍允許，WBSC回覆，後續如何處理還在開會討論中。

今天午場賽事美國隊以6比5擊敗委內瑞拉之後，台灣、日本確定晉級明天的冠軍戰，因此中華隊臨時將今天先發投手從林昱珉改為同為左投的陳柏清。中華隊表示，下午總教練曾豪駒已先親自向大會與日本隊總教練井端弘和提出預告，經大會討論後回覆表示，必須同為左投。

針對臨時更換先發投手的爭議，WBSC（世界棒壘球總會）大會回應，根據WBSC規則，更換先發投手必須提出合理原因，並且得到WBSC核准後才能進行，沒有滿足以上條件球隊會遭懲處或罰款，後續如何處理還在開會討論中。

日本媒體Full-Count報導，標題寫著「台灣奇襲先發投手突然變更」，報導指出，雖然日本隊代表拒絕並提出抗議，但最終大會WBSC（世界棒壘球總會）仍允許，並提到根據關係人士表示，中華隊願意支付50萬日圓（約新台幣10.5萬元）罰款來進行更改，不過這並不是官方說法。

世界棒球12強

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