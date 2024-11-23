12強賽／林襄自費前進東京巨蛋 為中華隊加油應援

2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今天在東京巨蛋迎戰日本隊，昨晚日本擊敗委內瑞拉，今天中午美國再度擊敗委內瑞拉，中華隊確定晉級冠軍戰，啦啦隊女神林襄、高橋佳帆自費前進東京巨蛋為中華隊加油，在日本有知名度的她受到球迷歡迎，不少球迷排隊合影、簽名。 2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今天在東京巨蛋迎戰日本隊，啦啦隊女神林襄（中）、高橋佳帆（左）自費前進東京巨蛋為中華隊加油，她受到球迷歡迎，不少球迷排隊合影、簽名。特派記者許正宏／攝影 2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今天在東京巨蛋迎戰日本隊，啦啦隊女神林襄（左）自費前進東京巨蛋為中華隊加油，她受到球迷歡迎，不少球迷排隊合影、簽名。特派記者許正宏／攝影 2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今天在東京巨蛋迎戰日本隊，啦啦隊女神林襄（中）、高橋佳帆（左）自費前進東京巨蛋為中華隊加油，她受到球迷歡迎，不少球迷排隊合影、簽名。特派記者許正宏／攝影 2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今天在東京巨蛋迎戰日本隊，啦啦隊女神林襄（右）、高橋佳帆（左）自費前進東京巨蛋為中華隊加油，她受到球迷歡迎，不少球迷排隊合影、簽名。特派記者許正宏／攝影 2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今天在東京巨蛋迎戰日本隊，啦啦隊女神林襄（中）、高橋佳帆（左）自費前進東京巨蛋為中華隊加油，她受到球迷歡迎，不少球迷排隊合影、簽名。特派記者許正宏／攝影

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