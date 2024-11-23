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12強賽／富藍戈意外「邦忙」 悍將總經理在東蛋被問「加薪嗎？」
中華隊提前在今天賽前就鎖定世界12強冠軍賽門票，關鍵一棒來自美國隊瓦德（Ryan Ｗard）從委內瑞拉隊投手、富邦悍將隊富藍戈手中敲出陽春砲，悍將總經理陳昭如今天也在現場看球，帶著自家球員毛巾為悍將們應援，直接被問到是否要續約富藍戈、為富藍戈加薪，一旁全是球迷圍觀，讓她笑答「現在不好說啦！」
委內瑞拉隊有多位中職洋將，包括富藍戈、羅戈、勝騎士等人，在複賽與中華隊的過招拿下勝利，當時中華隊就是被悍將羅戈先發領銜的投手陣容封鎖，富藍戈也登板投了最後1人次。
今天委內瑞拉隊吞敗，也一併失去爭冠機會，富藍戈挨轟成為敗戰投手，意外「邦忙」中華隊挺進冠軍賽。
陳昭如下午在中華隊、日本隊賽前出現在觀眾席上，吸引球迷上前合照，當場也被媒體問到是否要幫富藍戈加薪，讓她笑答：「現在不好說啦！」
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